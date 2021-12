Champions League | 6a giornata | i risultati della serata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Le gare delle 21 disono appena terminate e diversi sono isorprendenti nei vari gironi. Barcellona clamorosamente in Europa: la sconfitta fuori casa contro il Bayern Monaco e la contemporanea vittoria del Benfica contro la Dinamo Kiev. I catalani non riescono quindi a ottenere il pass per gli ottavi di finalecompetizione. Pareggio tra Manchester United e Young Boys, con l’Atalanta che recupererà la sfida rinviata contro il Villarreal causa neve. Successo esterno del Lilla sul campo del Wolfsburg per 3-1, con i gol di Yilmaz, David e Gomes. Il Salisburgo supera il Siviglia e ottiene il secondo posto nel girone, insieme alla qualificazione per la fase a eliminazione diretta del torneo. Laadesso ha tutte le ...