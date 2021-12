Champions League 2021 2022 | Lukaku-gol | il Chelsea pareggia con lo Zenit VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Romelutrova la via del gol perre i conti in, sfida valida per la sesta giornata del gruppo H di. Una partita che gli uomini di Tuchel devono vincere, per mantenere la testa della classifica. Dopo essere andati al riposo in svantaggio per 2-1, ecco che i Blues trovano il pareggio con il belga ex Inter, che insacca a porta vuota dopo un bel triangolo tra Werner e Barkley. Di seguito e in alto, ildel gol di. SportFace.