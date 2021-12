Champions, il Bayern strapazza il Barcellona eliminato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sei su sei con 22 gol lo score del Bayern Monaco in Champions. Durissima la notte per il Barcellona che esce di scena Leggi su itasportpress (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sei su sei con 22 gol lo score delMonaco in. Durissima la notte per ilche esce di scena

Ultime Notizie dalla rete : Champions Bayern Tris del Bayern, Barça in Europa League Il Barcellona manca la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. I blaugrana sono stati sconfitti 3 - 0 dal Bayern Monaco (Mueller, Sane e Musiala in gol) e contemporaneamente il Benfica ha battuto la Dinamo Kiev così che il piazzamento finale ...

Champions, ultima giornata: risultati e classifiche dei gironi Il Bayern non fa sconti al Barcellona, per la gioia del Benfica che batte la Dinamo Kiev e sorpassa i blaugrana, eliminati dalla Champions. Il Lille domina il gruppo G, passa anche il Salisburgo (...

Champions LIVE: Bayern-Barcellona 0-0, Benfica, Man United e Lille avanti. Pari Salisburgo-Siviglia Calciomercato.com Champions League calcio, sorteggio ottavi di finale: fasce, programma, orario, tv e streaming. Avversarie Juventus e Inter In attesa del recupero di Atalanta-Villareal, rinviata a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo, si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio. Le vincitr ...

Champions League | Il Bayern Monaco spedisce il Barcellona in Europa League Con le partite di questa sera si è conclusa ufficialmente la fase a gironi della Champions League: tutti i verdetti dei vari gruppi ...

