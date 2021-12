Champions, il Barça crolla con il Bayern ed è eliminato. Passano Benfica, Lille e Salisburgo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è conclusa la fase a gironi della Champions League con i suoi verdetti (manca solo all’appello la gara tra Atalanta e Villarreal rinviata per neve). Il Barcellona saluta la fase a gironi della Champions. La sconfitta dei catalani per 3-0 in casa del Bayern Monaco (Muller, Sane, Musiala), e la contemporanea vittoria del Benfica, 2-0 sulla Dinamo Kiev, eliminano i catalani e fanno qualificare i lusitani come secondi agli ottavi di finale. Il Lille vince 3-1 in casa del Wolfsburg e vince il girone. I tedeschi escono dall’Europa. Al secondo posto passa il Salisburgo, che ha battuto 1-0 il Siviglia, che andrà in Europa League. Infine 1-1 tra Manchester United e Young Boys. Nel pomeriggio la Juve aveva vinto 1-0 sul Malmoe e con il 3-3 del Chelsea in casa dello Zenit si è qualificata come ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è conclusa la fase a gironi dellaLeague con i suoi verdetti (manca solo all’appello la gara tra Atalanta e Villarreal rinviata per neve). Il Barcellona saluta la fase a gironi della. La sconfitta dei catalani per 3-0 in casa delMonaco (Muller, Sane, Musiala), e la contemporanea vittoria del, 2-0 sulla Dinamo Kiev, eliminano i catalani e fanno qualificare i lusitani come secondi agli ottavi di finale. Ilvince 3-1 in casa del Wolfsburg e vince il girone. I tedeschi escono dall’Europa. Al secondo posto passa il, che ha battuto 1-0 il Siviglia, che andrà in Europa League. Infine 1-1 tra Manchester United e Young Boys. Nel pomeriggio la Juve aveva vinto 1-0 sul Malmoe e con il 3-3 del Chelsea in casa dello Zenit si è qualificata come ...

Diretta/ Bayern Barcellona (risultato 3 - 0) streaming video tv: tris con Musiala! ... in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso l' Allianz Arena di Monaco di Baviera , sarà una sfida valevole per la sesta giornata della UEFA Champions League . Rischia grosso il ...

