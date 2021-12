Champions, Atalanta-Villarreal rinviata a domani per neve (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani a causa della fitta nevicata sulla città di Bergamo. La Uefa deve ancora definire l’orario. I bergamaschi devono vincere per conquistare il secondo posto nel Gruppo F e la qualificazione agli ottavi di finale. Alle spalle del Manchester United, il Villarreal ha 7 punti mentre l’Atalanta è a quota 6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La partita diLeague traè stataa causa della fitta nevicata sulla città di Bergamo. La Uefa deve ancora definire l’orario. I bergamaschi devono vincere per conquistare il secondo posto nel Gruppo F e la qualificazione agli ottavi di finale. Alle spalle del Manchester United, ilha 7 punti mentre l’è a quota 6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

