Champions, Atalanta-Villareal rinviata: troppa neve a Bergamo. Si giocherà giovedì (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Atalanta-Villarreal è stata rinviata: troppa la neve che continua a cadere su Bergamo. La sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League si giocherà domani (giovedì 9 dicembre), ma l’orario è ancora da definire, in attesa della decisione dell’Uefa. I nerazzurri spingono per giocare di sera, mentre solitamente si opta per il pomeriggio, per evitare la contemporaneità con l’Europa League. Dopo una mattinata di pioggia, qualche ora prima del fischio d’inizio a Bergamo è cominciata una fitta nevicata che ha subito fatto capire come sarebbe stato difficile scendere in campo. Poco prima delle 20 sono state tracciate le linee rosse sul campo, poi è cominciato il riscaldamento. Si è deciso anche di posticipare il fischio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)-Villarreal è statalache continua a cadere su. La sfida decisiva per il passaggio agli ottavi diLeague sidomani (9 dicembre), ma l’orario è ancora da definire, in attesa della decisione dell’Uefa. I nerazzurri spingono per giocare di sera, mentre solitamente si opta per il pomeriggio, per evitare la contemporaneità con l’Europa League. Dopo una mattinata di pioggia, qualche ora prima del fischio d’inizio aè cominciata una fitta nevicata che ha subito fatto capire come sarebbe stato difficile scendere in campo. Poco prima delle 20 sono state tracciate le linee rosse sul campo, poi è cominciato il riscaldamento. Si è deciso anche di posticipare il fischio ...

Advertising

SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? Le partite del mercoledì ? Juve-Malmoe e Man UTD-Young Boys anche in 4K ? E se sei clie… - SkySport : Atalanta-Villarreal, sventata la minaccia maltempo. La situazione allo stadio #SkyUCL - SkySport : ?? ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA A DOMANI ?? - javoreko10 : RT @SkySport: ?? ATALANTA-VILLARREAL RINVIATA A DOMANI ?? - fisco24_info : Champions, Atalanta-Villarreal rinviata a domani per neve: Match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale… -