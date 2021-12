Cessione Samp, il commercialista di Ferrero: “Nelle ultime ore ho ricevuto quattro contatti di avvicinamento da soggetti rilevanti” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gianluca Vidal, l’uomo incaricato di gestire la Cessione della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX della situazione in casa blucerchiata: “Come dice spesso Ferrero, spesso da una cosa negativa ne esce una positiva. Nelle ultime ore ho ricevuto quattro contatti di avvicinamento da soggetti rilevanti, che già conoscevo per precedenti collaborazioni. E questo potrebbe velocizzare un processo che lo stesso presidente con la famiglia, pur dicendo il contrario, aveva accettato dovesse avvenire. Nessuno dei soggetti sin qui manifestatisi, che io sappia, ha collegamenti con Vialli. Nulla esclude che questo interesse da parte sua possa manifestarsi a breve. Sono sempre disponibile a ricevere ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gianluca Vidal, l’uomo incaricato di gestire ladelladoria, ha parlato a Il Secolo XIX della situazione in casa blucerchiata: “Come dice spesso, spesso da una cosa negativa ne esce una positiva.ore hodida, che già conoscevo per precedenti collaborazioni. E questo potrebbe velocizzare un processo che lo stesso presidente con la famiglia, pur dicendo il contrario, aveva accettato dovesse avvenire. Nessuno deisin qui manifestatisi, che io sappia, ha collegamenti con Vialli. Nulla esclude che questo interesse da parte sua possa manifestarsi a breve. Sono sempre disponibile a ricevere ...

Advertising

infoitsport : TMW RADIO - Dossena: 'La Samp non rischia nulla. Il caso Ferrero accelererà la cessione' - ehblablabla : Non voglio sinceramente parlare della cessione della Samp, non mi interessano le parole di Vidal o di nessuno, mi i… - GoalsserieA : RT @it_samp: #CessioneSamp, #Vidal 'quattro soggetti interessati all'acquisto'....ma si aspetta #Vialli - it_samp : #CessioneSamp, #Vidal 'quattro soggetti interessati all'acquisto'....ma si aspetta #Vialli - oneto81 : RT @it_samp: #CessioneSamp, Secolo XIX: '#Vialli, #Dinan e #Garrone in prima linea, possibile closing prima di Natale. Spunta #Segafredo e… -