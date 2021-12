Cerignola: riciclaggio e ricettazione, arresti Carabinieri (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Il fenomeno di ricettazione e riciclaggio di autovetture provento di furto è particolarmente attenzionato dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola che pattugliano le vie cittadine proprio alla ricerca degli autori di tali reati. Nelle ultime due settimane sono state arrestate tre persone per riciclaggio e due soggetti di origine straniera sono stati fermati per ricettazione: Nello specifico, nell’ultima settimana di novembre, un soggetto, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale veniva notato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, viaggiare a bordo di un’autovettura Toyota Yaris che presentava la targa alterata con un pennarello. Gli operanti eseguivano opportuni ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Il fenomeno didi autovetture provento di furto è particolarmente attenzionato daidella Compagnia diche pattugliano le vie cittadine proprio alla ricerca degli autori di tali reati. Nelle ultime due settimane sono state arrestate tre persone pere due soggetti di origine straniera sono stati fermati per: Nello specifico, nell’ultima settimana di novembre, un soggetto, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale veniva notato daidella Sezione Radiomobile, viaggiare a bordo di un’autovettura Toyota Yaris che presentava la targa alterata con un pennarello. Gli operanti eseguivano opportuni ...

