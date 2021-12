Caso Mario Biondo, in Spagna si parla della nuova vita della ex Raquel Sanchez Silva (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Raquel Sanchez Silva è riuscita a lasciarsi alle spalle la fase più difficile della sua vita e ricostruire la sua vita. In molti ricorderanno la tragica morte del marito, Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013: una vicenda seguita anche dal programma televisivo di Mediaset, “Le Iene”. Come noto, l’uomo – che all’epoca del decesso aveva 31 anni – è stato trovato impiccato alla libreria della casa di Madrid dove viveva con sua moglie, famosa presentatrice spagnola. Per gli inquirenti spagnoli e successivamente anche per la Procura generale di Palermo si è trattato di suicidio: tesi che invece non ha mai convinto la famiglia di Mario Biondo. LEGGI ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è riuscita a lasciarsi alle spalle la fase più difficilesuae ricostruire la sua. In molti ricorderanno la tragica morte del marito,, avvenuta il 30 maggio 2013: una vicenda seguita anche dal programma televisivo di Mediaset, “Le Iene”. Come noto, l’uomo – che all’epoca del decesso aveva 31 anni – è stato trovato impiccato alla libreriacasa di Madrid dove viveva con sua moglie, famosa presentatrice spagnola. Per gli inquirenti spagnoli e successivamente anche per la Procura generale di Palermo si è trattato di suicidio: tesi che invece non ha mai convinto la famiglia di. LEGGI ...

