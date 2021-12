Casini, Amato, Severino: le agende segrete dei quirinabili sempre in movimento (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ l’eterno “mi si nota di più se”, ma vista Colle. agende fitte, eventi a porte chiuse, inviti rifiutati, scelte strategiche. A un mese e dieci giorni dal voto per il capo dello stato, il piccolo esercito dei quirinabili è in movimento. Nomi e cognomi sul palcoscenico, suggestioni che si rincorrono per arrivare chissà dove. La prima scelta per il Colle è Mario Draghi. Se salta l’opzione del premier e il presidente Sergio Mattarella conferma il no (ieri il pubblico della Scala gli ha chiesto il bis) si apre un’altra partita. Che riguarda molti protagonisti. Dov’è, per esempio, Giuliano Amato? Il futuro presidente della Corte Costituzionale fa parte di diritto della rosa dei quirinabili. In questo periodo sta centellinando le presenze agli eventi in cui si richiede la sua presenza. Ha dato forfait ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ l’eterno “mi si nota di più se”, ma vista Colle.fitte, eventi a porte chiuse, inviti rifiutati, scelte strategiche. A un mese e dieci giorni dal voto per il capo dello stato, il piccolo esercito deiè in. Nomi e cognomi sul palcoscenico, suggestioni che si rincorrono per arrivare chissà dove. La prima scelta per il Colle è Mario Draghi. Se salta l’opzione del premier e il presidente Sergio Mattarella conferma il no (ieri il pubblico della Scala gli ha chiesto il bis) si apre un’altra partita. Che riguarda molti protagonisti. Dov’è, per esempio, Giuliano? Il futuro presidente della Corte Costituzionale fa parte di diritto della rosa dei. In questo periodo sta centellinando le presenze agli eventi in cui si richiede la sua presenza. Ha dato forfait ...

Advertising

ilfoglio_it : Eventi a porte chiuse, inviti rifiutati, scelte strategiche: Casini, Amato e Severino si preparano, nel caso saltas… - simocanettieri : Fanno cose e vedono gente. Casini, Amato e Severino: le agende segrete dei quirinabili sempre in movimento - teddylupinfk : @laveraEIena -poi non so come o perché torna, scappa di nuovo per colpa della sirena, ammazza tutti, lei risolve i… - c_carlodes : Amato Casini Berlusconi e Draghi (o Grasso) - Agenpress : Quirinale. Sondaggio Sky TG24. Draghi 17%, Berlusconi 10%, Bonino 8%, Cartabia e Prodi 5 %, Monti 3%, Casini 2%, Am… -