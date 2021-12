Caserta, il paziente zero della variante Omicron è guarito: «Ringrazio i vaccini» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si chiama Gianfranco Importuna il dipendente di Eni positivo alla variante Omicron del Coronavirus. E da ieri non è più contagiato: la sua malattia risale al 16 novembre scorso, alla fine del mese è stata registrata la positività alla nuova variante. In un’intervista a Repubblica il manager oggi racconta il decorso della malattia per lui e la sua famiglia e il ruolo dei vaccini: «Abbiamo fatto non so quanti tamponi. Ma siamo stati sereni fin dall’inizio proprio perché eravamo vaccinati e confidavamo che non saremmo finiti in ospedale. Molti casi sono partiti senza sintomi, poi, durante il decorso della malattia si sono aggravati, quindi c’è sempre quel timore che potesse andare male soprattutto per mia suocera e mia madre. Non è accaduto e quindi voglio ribadire l’importanza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si chiama Gianfranco Importuna il dipendente di Eni positivo alladel Coronavirus. E da ieri non è più contagiato: la sua malattia risale al 16 novembre scorso, alla fine del mese è stata registrata la positività alla nuova. In un’intervista a Repubblica il manager oggi racconta il decorsomalattia per lui e la sua famiglia e il ruolo dei: «Abbiamo fatto non so quanti tamponi. Ma siamo stati sereni fin dall’inizio proprio perché eravamo vaccinati e confidavamo che non saremmo finiti in ospedale. Molti casi sono partiti senza sintomi, poi, durante il decorsomalattia si sono aggravati, quindi c’è sempre quel timore che potesse andare male soprattutto per mia suocera e mia madre. Non è accaduto e quindi voglio ribadire l’importanza ...

Advertising

AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Il manager Eni racconta il decorso della malattia: Abbiamo fatto non so quanti tamponi. Ma siamo stati sereni fin dall’inizio… - Open_gol : Il manager Eni racconta il decorso della malattia: Abbiamo fatto non so quanti tamponi. Ma siamo stati sereni fin d… - infoitsalute : La Variante Omicron si diffonde: tre positivi nella classe del figlio del paziente zero a Caserta - AlexMazzone : @GiovaQuez Ma come sta il paziente zero di Caserta? - infoitinterno : Variante Omicron, a Caserta screening di massa nella scuola dei figli del 'paziente zero' -