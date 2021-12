Caserta, guarito il paziente zero della variante Omicron: “Sempre stato sereno grazie al vaccino” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGianfranco Importuna, paziente zero italiano della variante Omicron, è guarito. E’ stato lui stesso ad annunciarlo attraverso un’intervista rilasciata a Repubblica in cui ha raccontato anche i giorni vissuti insieme alla famiglia: “Abbiamo fatto non so quanti tamponi ma siamo stati sereni fin dall’inizio. Eravamo vaccinati e proprio per questo confidavamo che non saremmo finiti in ospedale”, ha dichiarato il manager Casertano. “Molti casi sono partiti senza sintomi, poi durante il decorso della malattia si sono aggravati. Quindi sì, c’era Sempre il timore che potesse andare male soprattutto per mia suocera e mia madre. Non è accaduto e quindi voglio ribadire l’importanza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGianfranco Importuna,italiano, è. E’lui stesso ad annunciarlo attraverso un’intervista rilasciata a Repubblica in cui ha raccontato anche i giorni vissuti insieme alla famiglia: “Abbiamo fatto non so quanti tamponi ma siamo stati sereni fin dall’inizio. Eravamo vaccinati e proprio per questo confidavamo che non saremmo finiti in ospedale”, ha dichiarato il managerno. “Molti casi sono partiti senza sintomi, poi durante il decorsomalattia si sono aggravati. Quindi sì, c’erail timore che potesse andare male soprattutto per mia suocera e mia madre. Non è accaduto e quindi voglio ribadire l’importanza ...

