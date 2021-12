Caro Porro, la mia odissea all’hub di Malpensa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Caro Nicola, scrivo a lei perché è una delle poche persone “in vista” per la quale nutra stima e fiducia. La mia è una denuncia, che rimarrà nel vento, ma è bene che si sappia. Oggi, 67 dicembre 2021, ho accompagnato mia mamma 82enne al hub vaccinale di Malpensafiere. Appuntamento ore 13.20. Già prima di arrivare al parcheggio lo scenario è da apocalissi, con macchine buttate ovunque sulla strada, sui marciapiedi, nei prati. Troviamo un posto selvaggio in terza fila, rimozione forzata. Fortunatamente la mamma è in forma e la giornata è buona, nonostante il freddo. Camminiamo. Chissà però domani che è prevista neve. In vista del parcheggio ufficiale scorgiamo una massa informe di gente accalcata fuori dai cancelli. Saranno state un migliaio e già mi viene da dire come lei: “Ma porca di quella puttana! Hanno vietato gli assembramenti dei ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Nicola, scrivo a lei perché è una delle poche persone “in vista” per la quale nutra stima e fiducia. La mia è una denuncia, che rimarrà nel vento, ma è bene che si sappia. Oggi, 67 dicembre 2021, ho accompagnato mia mamma 82enne al hub vaccinale difiere. Appuntamento ore 13.20. Già prima di arrivare al parcheggio lo scenario è da apocalissi, con macchine buttate ovunque sulla strada, sui marciapiedi, nei prati. Troviamo un posto selvaggio in terza fila, rimozione forzata. Fortunatamente la mamma è in forma e la giornata è buona, nonostante il freddo. Camminiamo. Chissà però domani che è prevista neve. In vista del parcheggio ufficiale scorgiamo una massa informe di gente accalcata fuori dai cancelli. Saranno state un migliaio e già mi viene da dire come lei: “Ma porca di quella puttana! Hanno vietato gli assembramenti dei ...

