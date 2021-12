Campania | bollettino Covid | risalgono sia il tasso che i ricoveri

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Unità di crisi della Regioneha diramato ilquotidiano contenente i dati. I nuovi positivi sono 1.175, calcolati su un totale di 32.862 test. Ilpositivi/tamponi è al 3,6%, in risalita netta rispetto a ieri, quando era al 3,1%. Si conta anche 1 deceduto. Aumentano anche i. In terapia intensiva si passa dai 22 posti occupati ieri ai 25 di oggi, mentre in degenza, si passa dai 342 di ieri ai 350 di oggi. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 Posti letto di degenza occupati: 350 Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista.

Coronavirus, ildella RegioneL'unità di crisi della Regione, ha fornito i numeri delregionale in merito all'emergenza Coronavirus. Ecco l'elenco dei dati: Positivi del giorno:...Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.175 positivi su 32.862 tamponi esaminati , 25 in più di ieri con 3.651 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,6%.