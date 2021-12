Calenda: “Siamo rimasti nella stessa posizione, nessuna alleanza con il M5S” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – “nella legislatura più trasformista Siamo sempre rimasti nella stessa posizione: nessuna alleanza con i 5S. E, aggiungo, mai più 5S a Roma. Può piacere o no, ma questa è la nostra politica. Siamo pronti a confrontarci alle elezioni con chi pensa il contrario. Si chiama democrazia”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Carlo Calenda (foto), leader di Azione, che poi, rispondendo a un utente, precisa di essere con il Movimento 5 Stelle non in un esecutivo politico ma “in un governo istituzionale. Peraltro da me invocato dal 2018”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – “legislatura più trasformistasemprecon i 5S. E, aggiungo, mai più 5S a Roma. Può piacere o no, ma questa è la nostra politica.pronti a confrontarci alle elezioni con chi pensa il contrario. Si chiama democrazia”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Carlo(foto), leader di Azione, che poi, rispondendo a un utente, precisa di essere con il Movimento 5 Stelle non in un esecutivo politico ma “in un governo istituzionale. Peraltro da me invocato dal 2018”. L'articolo L'Opinionista.

