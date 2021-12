Calcio | Spalletti | se usciamo da E League in debito con tifosi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) ''Quella di domani con il Leicester è una di quelle partite che fanno la radiografia all'anima perché la squadra sa che questa è veramente da dentro o fuori per cui sei costretto a non rimandare nulla ...

Lucianosa che la squadra dovrà tirare fuori tutto il suo valore nella sfida al Leicester. ''Se si va fuori dall'Europa League dobbiamo tener presente che abbiamo un debito morale con i ...La disponibilità ? Poiracconta un aneddoto: "Uno come Di Lorenzo che è stato male la notte prima dell'Atalanta e poi ha recuperato il sonno saltando i pasti, e sono stati bravi i medici a ...Il tecnico aggiunger: "Domani difenderemo a 4 . Demme e Politano stanno bene, proviamo a recuperare Fabian e Insigne per domenica". Rrahmani: "Conta la personalità e a noi non manca" ...Quella di domani con il Leicester è una di quelle partite che fanno la radiografia all'anima perché la squadra sa che questa è veramente da dentro o fuori per cui sei costretto a non rimandare nulla a ...