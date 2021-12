Calciomercato: Lille. Sfida Milan - Arsenal per Renato Sanches (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 24enne centrocampista ha il contratto in scadenza in estate LONDRA (INGHILTERRA) - Sembra sempre più una Sfida a due tra Milan e Arsenal per Renato Sanches. Secondo il "Daily Mail", infatti, i ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 24enne centrocampista ha il contratto in scadenza in estate LONDRA (INGHILTERRA) - Sembra sempre più unaa due traper. Secondo il "Daily Mail", infatti, i ...

Advertising

DiMarzio : #Fiorentina, #Ikoné del #Lille sempre più vicino #Calciomercato - sportli26181512 : Fiorentina, anche i ladri avvicinano Ikoné al passaggio in viola: la ricostruzione: Non solo un accordo praticament… - sportli26181512 : Fiorentina, tutto fatto per il primo acquisto di gennaio: cifre e dettagli: Jonathan Ikoné è sempre più vicino alla… - ForzaMilanTweet : #PaoloMaldini in contatto continuo con la dirigenza del @losclive per #SvenBotman! E' lui il profilo attualmente in… - ProfidiAndrea : ?? #Fiorentina, Jonathan #Ikone al traguardo: sì alla % di rivendita L'affare col #Lille includerà una % sulla rive… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lille Calciomercato: Lille. Sfida Milan - Arsenal per Renato Sanches "Se arriverà un'offerta la valuterò", aveva detto nelle scorse settimane l'ex Bayern, il cui contratto con il Lille scadrà la prossima estate. . fsc/red 08 - Dic - 21 11:45 8 dicembre 2021

Fiorentina, anche i ladri avvicinano Ikoné al passaggio in viola: la ricostruzione Commenta per primo Non solo un accordo praticamente già in porto, adesso anche i fatti di cronaca spingono Jonathan Ikoné lontano da Lille: l'ala francese, vicinissima alla Fiorentina, è stata derubata secondo la ricostruzione de L'Equipe per un valore di 250mila euro, Cambiare aria sembra scontato, a questo punto, con i viola ...

Calciomercato: Lille. Sfida Milan-Arsenal per Renato Sanches Tiscali.it Calciomercato: Lille. Sfida Milan-Arsenal per Renato Sanches Il 24enne centrocampista ha il contratto in scadenza in estate LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sembra sempre più una sfida a due tra Milan ...

Calciomercato, sfida Milan-Arsenal per Renato Sanches Calciomercato, sfida a due Milan-Arsenal per Renato Sanches che dice: "Se arriva un'offerta, la valuterò", dice il centrocampista ...

"Se arriverà un'offerta la valuterò", aveva detto nelle scorse settimane l'ex Bayern, il cui contratto con ilscadrà la prossima estate. . fsc/red 08 - Dic - 21 11:45 8 dicembre 2021Commenta per primo Non solo un accordo praticamente già in porto, adesso anche i fatti di cronaca spingono Jonathan Ikoné lontano da: l'ala francese, vicinissima alla Fiorentina, è stata derubata secondo la ricostruzione de L'Equipe per un valore di 250mila euro, Cambiare aria sembra scontato, a questo punto, con i viola ...Il 24enne centrocampista ha il contratto in scadenza in estate LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sembra sempre più una sfida a due tra Milan ...Calciomercato, sfida a due Milan-Arsenal per Renato Sanches che dice: "Se arriva un'offerta, la valuterò", dice il centrocampista ...