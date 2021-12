Calciomercato | Chelsea Stampa inglese | ex Roma Rudiger vicino al Real

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il difensore, in scadenza di contratto, piace anche a ManUtd e Tottenham LONDRA (INGHILTERRA) - Potrebbe esserci ilMadrid nel futuro di Antonio. Il 28enne ex difensore dellaè in ...

Advertising

NMercato24 : ESCLUSIVA NM24: ???? Chelsea, la richiesta di stipendio di Rudiger per il rinnovo è di 10 mln di euro. ????… - sportli26181512 : Chelsea, due big europee si contendono Rudiger: Il Real Madrid e il Bayern Monaco si vogliono contendere Antonio Ru… - sportli26181512 : Tottenham, Conte vuole un difensore del Chelsea: Il Tottenham vuole proporre un contratto ad Antonio Rudiger, secon… - serieAnews_com : ???? La #Juventus vorrebbe portare a Torino #Rudiger ma il #RealMadrid di #Ancelotti potrebbe rovinare i piani bia… - sportli26181512 : Juve Women, Montemurro verso il Chelsea: 'Affrontiamola col sorriso! Grosso gioca come Marchisio': La Juventus Wome… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Chelsea

Il 28enne ex difensore della Roma è in scadenza di contratto con ile, secondo "The Independent", sarà difficile arrivare a un rinnovo: così il Real potrebbe approfittarne. Manchester United ...Il Milan è fuori dall'Europa, la Juventus mette a repentaglio il primo posto con una pesante sconfitta contro il, l'Inter gioca bene un tempo ma poi perde a Madrid, l'Atalanta si gioca l'Europa che conta nella sfida diretta con il Villareal. Se questa è l'Italia, qualcosa non torna , tralasciando che ...Il difensore, in scadenza di contratto, piace anche a ManUtd e Tottenham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Potrebbe esserci il Real Madrid ...La Women’s Champions League è tornata sul campo da gioco. Tutte le 61 partite previste della competizione sono disponibili in diretta ...