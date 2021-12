Calcio: Venezia. Molinaro 'Delusi per ultima gara, pensiamo a Juve' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Il nostro gruppo già da lunedì ha mostrato voglia di rivincita" Venezia - Cristian Molinaro, ex bianconero, non nasconde la Delusione per il rocambolesco ko del "suo" Venezia contro il Verona, da 3 - ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Il nostro gruppo già da lunedì ha mostrato voglia di rivincita"- Cristian, ex bianconero, non nasconde laone per il rocambolesco ko del "suo"contro il Verona, da 3 - ...

Advertising

serieB123 : Nicolò Buso, l’ex calciatore morto per un tumore a 32 anni. Aveva giocato nel Venezia - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: La scomparsa del giovane di Spinea dopo un calvario iniziato diversi anni fa ha scosso il mondo dello sport in Veneto.… - sportli26181512 : Venezia, Molinaro: 'Contro la Juve serve la partita perfetta': Il difensore sarà un ex della partita: 'A Torino son… - Agenzia_Italia : La scomparsa del giovane di Spinea dopo un calvario iniziato diversi anni fa ha scosso il mondo dello sport in Vene… -