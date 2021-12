Calcio, Juventus-Malmoe 1-0: bianconeri primi nel girone di Champions League (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Arriva una buona notizia ad alzare il morale di tutto l’ambiente juventino dopo il caos societario scatenatosi nei giorni passati. I bianconeri battono di misura il Malmoe tra le mura amiche e, complice il pareggio del Chelsea a San Pietroburgo, agguantano a sorpresa il primo posto nel gruppo H. Allo Juventus Stadium i padroni di casa partono forte schiacciando gli ospiti nella loro metà campo fin dalle fasi iniziali. Poco prima del 20? Bernardeschi scodella un cross meraviglioso con l’esterno, Moise Kean impatta di testa e firma il meritato 1-0 che manda ancora più in difficoltà il Malmoe, incapace di costruire gioco dalle retrovie. Dopo l’intervallo il copione non cambia, la Juve gestisce e attacca a pieno regime pur senza graffiare. Rabiot sfiora la rete con una gran botta di mancino, Diawara si oppone ad un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Arriva una buona notizia ad alzare il morale di tutto l’ambiente juventino dopo il caos societario scatenatosi nei giorni passati. Ibattono di misura iltra le mura amiche e, complice il pareggio del Chelsea a San Pietroburgo, agguantano a sorpresa il primo posto nel gruppo H. AlloStadium i padroni di casa partono forte schiacciando gli ospiti nella loro metà campo fin dalle fasi iniziali. Poco prima del 20? Bernardeschi scodella un cross meraviglioso con l’esterno, Moise Kean impatta di testa e firma il meritato 1-0 che manda ancora più in difficoltà il, incapace di costruire gioco dalle retrovie. Dopo l’intervallo il copione non cambia, la Juve gestisce e attacca a pieno regime pur senza graffiare. Rabiot sfiora la rete con una gran botta di mancino, Diawara si oppone ad un ...

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - sportface2016 : #Juventus, #Arrivabene alza la voce: 'Collaboriamo con autorità, ma pretendiamo rispetto. No a processi mediatici' - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - Daniele_DAmico1 : RT @federicocasotti: Oggi è il 36mo di Juventus-Argentinos Juniors, senza tema di smentite una delle 10 partite più belle nella storia del… - RepJuventus : Juventus-Malmö 1-0, le pagelle dei bianconeri: Kean fa un bel gol e ne sbaglia tanti, Rabiot tonico -