Calcio femminile | Chelsea-Juventus 0-0 | il muro bianconero regge e i quarti di finale si avvicinano!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Una partita stoica. Al freddo e al gelo di Kingsmeadow (Londra) laWomen compie un’altra impresa. Dopo la vittoria esterna in Germania contro il Wolfsburg, le bianconere bloccano sullo 0-0 ilnella quinta giornata del Gruppo A della Champions League di. Un match di grandissima abnegazione e sacrificio della Vecchia Signora, capace di imbrigliare anche con un pizzico di fortuna una delle squadre più forti d’Europa, finalista della scorsa edizione della Champions. Un risultato che avvicina la formazione di Torino alla storica qualificazione deidi. La Juve, infatti, è seconda nel raggruppamento con 8 punti, gli stessi del Wolfsburg (vittorioso quest’oggi contro il Servette), ma ha il vantaggio dello scontro diretto con il club teutonico. ...

OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Una Juve STOICA! Pari 0-0 a Londra contro il Chelsea e i quarti di finale della Champions League s… - emamarro : RT @sportface2016: #WomensChampionsLeague: #Chelsea-#Juventus finisce 0-0, pareggio importante per le bianconere - FabioAppetiti : @JuventusFCWomen #ChelseaJuve Una partita tutta coraggio e sacrificio x conquistare quel punto che mette il destino… - AlainDiLu : @JuventusFCWomen EROICHE queste ragazze, ed ora manca un ultimo passo per la grande impresa e credo che passare que… - Sgrosalv80 : Oggi un filo rosso ha legato @ChelseaFC maschile e femminile alla @juventusfc e alle @JuventusFCWomen. E questo fil… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

...45 Sassuolo - Napoli 2 - 2- SERIE B 18:00 Parma - Brescia 0 - 1 20:30 Cittadella - Como 2 - 2 VOLLEY - SERIE A120:30 San Casciano - Conegliano Visualizza Serie A1-...Un acquisto del genere dimostra che ilitaliano a livellosta crescendo molto con le grandi calciatrici che iniziano a preferire il nostro campionato agli altri. In bianconero ...Una partita stoica. Al freddo e al gelo di Kingsmeadow (Londra) la Juventus Women compie un'altra impresa. Dopo la vittoria esterna in Germania contro il Wolfsburg, le bianconere bloccano sullo 0-0 il ...Una partita stoica. Al freddo e al gelo di Kingsmeadow (Londra) la Juventus Women compie un'altra impresa. Dopo la vittoria esterna in Germania contro il Wolfsburg, le bianconere bloccano sullo 0-0 il ...