Calcio femminile, Chelsea-Juventus 0-0: il muro bianconero regge e i quarti di finale di Champions League si avvicinano! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una partita stoica. Al freddo e al gelo di Kingsmeadow (Londra) la Juventus Women compie un’altra impresa. Dopo la vittoria esterna in Germania contro il Wolfsburg, le bianconere bloccano sullo 0-0 il Chelsea nella quinta giornata del Gruppo A della Champions League di Calcio femminile. Un match di grandissima abnegazione e sacrificio della Vecchia Signora, capace di imbrigliare anche con un pizzico di fortuna una delle squadre più forti d’Europa, finalista della scorsa edizione della Champions. Un risultato che avvicina la formazione di Torino alla storica qualificazione ai quarti di finale. La Juve, infatti, è seconda nel raggruppamento con 8 punti, gli stessi del Wolfsburg (vittorioso quest’oggi contro il Servette), ma ha il ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una partita stoica. Al freddo e al gelo di Kingsmeadow (Londra) laWomen compie un’altra impresa. Dopo la vittoria esterna in Germania contro il Wolfsburg, le bianconere bloccano sullo 0-0 ilnella quinta giornata del Gruppo A delladi. Un match di grandissima abnegazione e sacrificio della Vecchia Signora, capace di imbrigliare anche con un pizzico di fortuna una delle squadre più forti d’Europa, finalista della scorsa edizione della. Un risultato che avvicina la formazione di Torino alla storica qualificazione aidi. La Juve, infatti, è seconda nel raggruppamento con 8 punti, gli stessi del Wolfsburg (vittorioso quest’oggi contro il Servette), ma ha il ...

