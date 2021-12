**Calcio: Conference League, rinviata per casi covid Tottenham-Rennes** (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Londra, 8 dic. (Adnkronos) - La gara di domani fra Tottenham e Rennes in Conference League, è stata rinviata a causa del focolaio di covid nel club londinese, dove ci sono 13 positivi, fra i quali otto giocatori. "Possiamo confermare che la partita casalinga del Gruppo G di Uefa Conference League contro lo Stade Rennais non si svolgerà domani (giovedì 9 dicembre alle 20:00 nel Regno Unito) dopo una serie di casi positivi di covid-19 nel Club. Le discussioni sono in corso con la Uefa e forniremo un ulteriore aggiornamento su questo appuntamento a tempo debito", ha spiegato il Tottenham in una nota. "Inoltre, a seguito di discussioni con l'Agenzia per la sicurezza sanitaria e i consulenti del Dcms, al Club è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Londra, 8 dic. (Adnkronos) - La gara di domani frae Rennes in, è stataa causa del focolaio dinel club londinese, dove ci sono 13 positivi, fra i quali otto giocatori. "Possiamo confermare che la partita casalinga del Gruppo G di Uefacontro lo Stade Rennais non si svolgerà domani (giovedì 9 dicembre alle 20:00 nel Regno Unito) dopo una serie dipositivi di-19 nel Club. Le discussioni sono in corso con la Uefa e forniremo un ulteriore aggiornamento su questo appuntamento a tempo debito", ha spiegato ilin una nota. "Inoltre, a seguito di discussioni con l'Agenzia per la sicurezza sanitaria e i consulenti del Dcms, al Club è stato ...

