Calcio | Champions | Juve batte 1-0 il Malmoe | Chelsea pareggia 3-3 e bianconeri primi nel girone

Torino, 8 dic. (Adnkronos) - La Juventus supera il Malmoe a Torino per 1-0 e conquista la vetta del gruppo H di Champions League grazie al pareggio rocambolesco del Chelsea per 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo. La squadra di Allegri chiude il girone con 15 punti contro i 13 degli inglesi, 5 punti per lo Zenit che va in Europa League, ultimo il Malmoe con un punto. E' una Juventus attenta quella messa in campo da Allegri che domina la partita e gestisce le operazioni senza mai soffrire. Bellissimo il gol bianconero con l'assist d'esterno sinistro di Bernardeschi per il colpo di testa di Kean al 18'. Nella ripresa la Juve prova a cercare il raddoppio, solo sfiorato da Kean in più di un'occasione, con il portiere Diawara miracoloso sull'attaccante ...

