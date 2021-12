Calcio a 5, Italia: in calendario due amichevoli contro l’Iran prima di Natale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo le amichevoli di novembre contro la Francia, la nazionale Italiana di Calcio a 5 di Massimiliano Bellarte è pronta a tornare in campo con un nuovo ciclo di amichevoli in vista degli Europei 2022 di futsal di inizio gennaio. L’avversario questa volta sarà l’Iran: la nazionale che agli ultimi Mondiali, dello scorso settembre, ha stupito tutti arrivando sino ai quarti di finale, dove fra l’altro ha ceduto di misura (2-3) al Kazakistan mancando di poco l’accesso alle semifinali. Le sfide contro la rappresentativa medio orientale si disputeranno il prossimo 20 e 21 dicembre a Salsomaggiore Terme: la prima – come riporta la Divisione Calcio a 5 – alle ore 18.15 (con diretta tv su Rai Sport), la seconda alle ore 17. Vedremo con quale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo ledi novembrela Francia, la nazionalena dia 5 di Massimiliano Bellarte è pronta a tornare in campo con un nuovo ciclo diin vista degli Europei 2022 di futsal di inizio gennaio. L’avversario questa volta sarà: la nazionale che agli ultimi Mondiali, dello scorso settembre, ha stupito tutti arrivando sino ai quarti di finale, dove fra l’altro ha ceduto di misura (2-3) al Kazakistan mancando di poco l’accesso alle semifinali. Le sfidela rappresentativa medio orientale si disputeranno il prossimo 20 e 21 dicembre a Salsomaggiore Terme: la– come riporta la Divisionea 5 – alle ore 18.15 (con diretta tv su Rai Sport), la seconda alle ore 17. Vedremo con quale ...

Advertising

Fantacalcio : Roma-Cska Sofia, Mourinho in conferenza: 'Out Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan' - WTruniger : @ENZO_BAIDA @MarcoMark1899 Intendeva 'migliori' come primi in classifica. Attualmente sono primi e, quindi, i migli… - Fantacalcio : Sampdoria, stop per Gabbiadini: il punto sugli infortunati - mtvalda : RT @86_longo: #Klopp: “ Il #Milan ha comunque giocato un buon calcio: sono la miglior squadra d'Italia, sono usciti dalle coppe solo per la… - S_Galimberti : Siamo solo all'inizio di un percorso che vedrà il #Milan tornare competitivo in Europa. Il sistema calcio in Italia… -