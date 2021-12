“Braccio finto per vaccino, una protesta”: parla il dentista (vaccinato) di Biella (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ho usato il Braccio finto per vaccinarmi per creare una piccola protesta. E il giorno dopo mi sono vaccinato”. Il dottor Guido Russo, dentista biellese, spiega a Massimo Giletti nello studio di Non è l’Arena perché ha provato a vaccinarsi con un Braccio di silicone. “Non volevo truffare nessuno. Si vedeva da lontano che il Braccio era finto. Volevo che si creasse una situazione di scompiglio, che si creasse un po’ di audience per lanciare la mia piccola protesta. Era una provocazione per una protesta personale, perché gli italiani ora hanno la scelta di fare il vaccino. Alcune categorie sono obbligate, non è più una libera scelta”, dice Russo soffermandosi sulla sua “provocazione”. “I sanitari che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ho usato ilper vaccinarmi per creare una piccola. E il giorno dopo mi sono”. Il dottor Guido Russo,biellese, spiega a Massimo Giletti nello studio di Non è l’Arena perché ha provato a vaccinarsi con undi silicone. “Non volevo truffare nessuno. Si vedeva da lontano che ilera. Volevo che si creasse una situazione di scompiglio, che si creasse un po’ di audience per lanciare la mia piccola. Era una provocazione per unapersonale, perché gli italiani ora hanno la scelta di fare il. Alcune categorie sono obbligate, non è più una libera scelta”, dice Russo soffermandosi sulla sua “provocazione”. “I sanitari che ...

