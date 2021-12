Boschi | “Continuiamo a chiedere giustizia per Aung San Suu Kyi”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – “San Suu Kyi rischia una condanna alla carcerazione a vita per un processo politico. La sua vera colpa è aver combattuto senza armi per la libertà del suo popolo, con la forza della gentilezza in politica.per lei e per il Myanmar”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Maria Elena(foto), Presidente dei Deputati di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

