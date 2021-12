Borussia Dortmund-Besiktas | polizia tedesca apre indagine per incidenti di martedì sera

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha aperto un’relativamente aglidurante la partita discorsa tra, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La sfida si è conclusa per 5-0 in favore della squadra. Diversi tifosi turchi, tuttavia, hanno acceso dei fuochi d’artificio sia all’interno dello stadio sia in città. In un altro incidente, un automobilista si è avvicinato ad un posto di blocco ad un agente di. Quest’ultimo è stato costretto a saltare da una parte all’altra per evitare di essere investito dall’auto. Laha inseguito l’auto dell’automobilista 27enne e lo ha arrestato dopo ...

Advertising

AnotherBrick94 : @audelss La cosa che ci fottette maggiormente furono le vittorie fuori casa a vicenda di Arsenal e Borussia. L'arse… - Ilterenciano : Gli interisti stanno soffrendo i titoli di giornali che difendono giustamente l'uscita del milan da un girone di fe… - Andrea__Salvati : @AgostinoPastore @fabriy10 @Captivus_acm @90ordnasselA Cazzo parli che hai 40 anni e non sai che il porto ha vinto… - bonjovi1982 : @Lor_bert @JulianRoss79 @tommasoarmando2 Gol a Borussia Dortmund (andata e ritorno), gol al Barcellona, doppietta a… - Filoribs : @ChristianTolve Chri, ti concedo solo l’eliminazione dello scorso anno. Gli altri due siamo usciti con Barcellona -… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

...realizzato una doppietta nella partita di Champions League vinta per 5 - 0 dal suocontro il Besiktas, eppure era insoddisfatto. Lo era benché la gara fosse quasi un'amichevole (il...Nel raggruppamento di Ajax, primo della classe e mai in discussione, Sporting club de Lisbona, anche lui già bello tranquillo di essere nelle sedici grandi d'Europa,, retrocesso in ...Le uniche squadre che sono riuscite a far gol all'Ajax, mai più di uno a partita, sono il Twente (nell'1 - 1 del 22 agosto scorso), l'Utrecht (nello 0 - 1 del 3 ottobre, ultima e ...Il Liverpool è in pole position per acquistare Jude Bellingham. Il Borussia Dortmund, come riportato dal Mirror, avrebbe già fissato ...