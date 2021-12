Borussia Dortmund, Akanji va ko: 2021 finito per lo svizzero (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund, ha concluso in anticipo il suo 2021. Il centrale svizzero dovrà operarsi dopo un infortunio Come riferito dal Borussia Dortmund stesso, il difensore Manuel Akanji ha terminato in anticipo il suo 2021. Lo svizzero, dopo un infortunio rimediato contro il Bayern Monaco, dovrà infatti essere operato. Intervento al ginocchio che gli impedirà di prendere parte alle partite delle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Manuel, difensore del, ha concluso in anticipo il suo. Il centraledovrà operarsi dopo un infortunio Come riferito dalstesso, il difensore Manuelha terminato in anticipo il suo. Lo, dopo un infortunio rimediato contro il Bayern Monaco, dovrà infatti essere operato. Intervento al ginocchio che gli impedirà di prendere parte alle partite delle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

