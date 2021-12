Borsa: Ny apre contrastata, Dj +0,29%, Nasdaq - 0,19% (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Apertura contrastata per Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,29% e il Nasdaq che perde lo 0,19%. L'indice S&P500 avanza dello 0,11% . 8 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aperturaper Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,29% e ilche perde lo 0,19%. L'indice S&P500 avanza dello 0,11% . 8 dicembre 2021

Advertising

fisco24_info : Borsa: Ny apre contrastata, Dj +0,29%, Nasdaq -0,19%: S avanza dello 0,11% - DividendProfit : Borsa: Europa apre fiacca, Parigi -0,02%, Londra +0,02% – Economia - ansa_economia : Borsa: Hong Kong apre a +0,06%, Kaisa ferma contrattazioni. Evergrande, ancora incerto il pagamento di coupon per 8… - ansa_economia : Borsa: Shanghai apre a +0,11%, Shenzhen +0,54%. I mercati cinesi avviano la seduta in positivo #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale nelle pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa apre Borsa: Milano apre in calo, -0,35% Agenzia ANSA Wall Street: apre contrastata (Dj +0,34%) dopo annuncio Pfizer su Omicron (RCO) Debole il Nasdaq. Petrolio Wti in moderato calo a 71,67$ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 dic - Apertura contrastata a Wall Street, dopo che Pfizer e BioNTech hanno dichiarato che il l ...

Borsa: Ny apre contrastata, Dj +0,29%, Nasdaq -0,19% Apertura contrastata per Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,29% e il Nasdaq che perde lo 0,19%. L'indice S&P500 avanza dello 0,11% (ANSA). (ANSA) ...

Debole il Nasdaq. Petrolio Wti in moderato calo a 71,67$ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 dic - Apertura contrastata a Wall Street, dopo che Pfizer e BioNTech hanno dichiarato che il l ...Apertura contrastata per Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,29% e il Nasdaq che perde lo 0,19%. L'indice S&P500 avanza dello 0,11% (ANSA). (ANSA) ...