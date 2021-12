Borsa: Europa apre fiacca, Parigi - 0,02%, Londra +0,02% (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Apertura fiacca per le principali borse europee, tutte in calo a parte Londra (+0,02% a 7.341 punti). Parigi cede lo 0,02% a 7.064 punti, Francoforte lo 0,21% a 15.781 punti e Madrid lo 0,39% a 8.526 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aperturaper le principali borse europee, tutte in calo a parte(+0,02% a 7.341 punti).cede lo 0,02% a 7.064 punti, Francoforte lo 0,21% a 15.781 punti e Madrid lo 0,39% a 8.526 ...

Advertising

24ORERadiocor : Borsa: Europa fiacca in avvio, a Milano (-0,1%) clima festivo e scambi contenuti - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - fisco24_info : Borsa: Europa apre fiacca, Parigi -0,02%, Londra +0,02%: Segno meno anche per Madrid (-0,39%) e Francoforte (-0,21%) - infoiteconomia : Borsa, l'Europa fa il botto in chiusura: Milano chiude a +2,49%, Parigi la migliore con +2,91% - DividendProfit : Borsa: Europa tonica tra ottimismo Omicron e banche centrali – Economia - DividendProfit : Borsa: Europa accelera, occhi sui microchip, Milano +1,9% – Economia -