Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di mercoledì 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Bollettino riguardante l'emergenza Coronavirus in riferimento al Veneto, aggiornato a mercoledì 8 dicembre 2021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 3.516 nuovi contagi, 6 morti, 121 in terapia intensiva, 741 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 1.917 gli attualmente positivi in più per un totale di 42.565.

