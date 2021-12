Bollettino Covid 8 dicembre: quasi 18mila contagi, indice su al 3,2% (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 17.959 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore (mai così tanti dal 9 aprile scorso, quando furono 18.938), contro i 15.756 di ieri. Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) il tasso di positività sale al 3,2% (+0,9%).I decessi sono 86 (ieri 99), per un totale di 134.472 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in più (ieri +33) con ben 62 ingressi del giorno, e salgono a 791, mentre i ricoveri ordinari sono 21 in più (ieri +199), 6.099 in tutto. E’ quanto emerge dal Bollettino settimanale del ministero della Salute. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 17.959 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore (mai così tanti dal 9 aprile scorso, quando furono 18.938), contro i 15.756 di ieri. Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) il tasso di positività sale al 3,2% (+0,9%).I decessi sono 86 (ieri 99), per un totale di 134.472 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in più (ieri +33) con ben 62 ingressi del giorno, e salgono a 791, mentre i ricoveri ordinari sono 21 in più (ieri +199), 6.099 in tutto. E’ quanto emerge dalsettimanale del ministero della Salute.

