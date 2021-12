Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di mercoledì 8 dicembre

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus in riferimento alla, aggiornato a2021. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 1.175 nuovi, 1 morto, 32.862 tamponi totali, 25 ricoverati in terapia intensiva, 350 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Numeri e dati da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio,, Puglia e Sicilia Ilcon i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su ...... l'epidemia di Covid - 19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria,, Sardegna, Veneto e Bolzaha spiegatoIl bollettino coronavirus di oggi, mercoledì 8 dicembre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio della Regione Campania ...Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la tradizionale ripresa dei tamponi di lunedì. Numeri alla mano, oggi il ...