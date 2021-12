Boicottaggio Olimpiadi Invernali | Malagò | “Nessuna strumentalizzazione dei Giochi”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La vicenda politica e sportiva si sta svolgendo in queste ore. La Francia, la Germania e la Gran Bretagna, tra le altre nazioni che parteciperanno alle gare olimpiche di Pechino 2022, sembrano annunciare unpolitico alla cerimonia di apertura dei prossimi. La motivazione di questa decisione, che parte direttamente dagli Stati Uniti, sta nelle vicenda delle violazioni dei diritti umani. La Cina è accusata di soffocare la voce degli oppositori, violando anche le libertà delle minoranze religiose nel Paese. Persecuzioni che si svolgerebbero con torture e violenze. Come ultima motivazione, di crisi e di rapporti congelati tra i Paesi occidentali e Pechino, è la storia della tennista Peng Shuai. In queste ore, dopo la decisione americana, Pechino fa sapere: “Se gli Stati Uniti insistono nell’andare sulla ...

LeInvernali non possono essere il palcoscenico per una provocazione politica', aveva ... Per quanto simbolica, dunque, la decisione deldiplomatico rischia di essere la pietra ...Si allunga la lista delle Nazioni che attueranno undiplomatico nei confronti della Cina in vista delleInvernali di Pechino 2022 . Infatti, a Stati Uniti, Regno Unito e Australia si è aggiunto nelle ultime ore il Canada . Il ...