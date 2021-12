Biden contro Putin: “Dure sanzioni in caso di escalation militare in Ucraina” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Biden avverte Putin sulla questione Ucraina: ci potrebbero essere Dure sanzioni nel caso in cui il presidente russo faccia un escalation militare in Ucraina, a quanto riporta Agi. Biden vs Putin: “Sull’Ucraina Dure sanzioni se ci sarà un attacco militare” Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a quanto riporta Agi, avrebbe minacciato di “Dure misure economiche e di altro genere” il presidente russo Vladimir Putin, nel caso in cui dia il via ad una escalation militare in Ucraina. Durante la video ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021)avvertesulla questione: ci potrebbero esserenelin cui il presidente russo faccia unin, a quanto riporta Agi.vs: “Sull’se ci sarà un attacco” Il presidente degli Stati Uniti, Joe, a quanto riporta Agi, avrebbe minacciato di “misure economiche e di altro genere” il presidente russo Vladimir, nelin cui dia il via ad unain. Durante la video ...

