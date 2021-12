Biden avverte Putin | Se attacca l' Ucraina | sanzioni mai viste

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Durante il summit con il capo del Cremlino, il capo della Casa Bianca avrebbe annunciato pesanti conseguenze economiche in caso di un intervento russo.: "Siamo preoccupati della potenziale adesione dell'alla Nato"

Advertising

Habanerorange : RT @byoblu: Il presidente americano @JoeBiden avverte Vladimir #Putin: 'Se attaccate l'Ucraina sono pronte pesanti sanzioni'. Il presidente… - zazoomblog : Biden avverte Putin: Se la Russia attacca lUcraina sanzioni mai viste - #Biden #avverte #Putin: #Russia - zazoomblog : Biden avverte Putin se attacca Ucraina sanzioni mai viste - #Biden #avverte #Putin #attacca - menelaux : RT @ultimenotizie: Se la #Russia attaccherà l'#Ucraina, avverte #Biden, ci sarà un escalation di sanzioni e misure senza precedenti contro… - GiulioTerzi : Biden avverte Putin, se attacca Ucraina sanzioni mai viste - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Biden avverte

Se Vladimir Putin attacca l'Ucraina scatteranno 'sanzioni mai viste': è il monito lanciato dal presidente americano Joeil giorno dopo il vertice virtuale con il presidente russo.ha anche escluso una risposta militare con l'impiego di truppe americane: 'L'opzione non è sul tavolo'.Se Vladimir Putin attacca l'Ucraina scatteranno "sanzioni mai viste": è il monito lanciato dal presidente americano Joeil giorno dopo il vertice virtuale con il presidente russo.ha anche escluso una risposta militare con l'impiego di truppe americane: "L'opzione non è sul tavolo". . 8 dicembre 2021Joe Biden torna ad ammonire Vladimir Putin sull’Ucraina, all’indomani della videoconferenza che hanno avuto i due leader. Il presidente americano ha avvertito il presidente russo che se venisse l’atta ...Durante il summit con il capo del Cremlino, il capo della Casa Bianca avrebbe annunciato pesanti conseguenze economiche in caso di un intervento russo. Putin: "Siamo preoccupati della potenziale adesi ...