Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2021. L’Italia femminile cerca nuove gioie in un contesto amico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di Biathlon 2021-22 abbandona la Svezia e si trasferisce in Austria. Nel fine settimana si gareggerà a Hochfilzen, località storica per il settore femminile. Difatti queste nevi, nell’ormai lontano dicembre 1987, furono teatro della prima competizione di sempre valevole per la versione “rosa” del massimo circuito. Tale prova, un’individuale all’epoca ancora disputata sulla distanza dei 10 km, venne vinta dalla norvegese Anne Elvebakk davanti alla svedese Eva Korpela e alla connazionale Siri Grundnes. Con il passare degli anni, il Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen è diventato appuntamento fisso, servendo spesso anche come “cuscinetto” per recuperare appuntamenti cancellati altrove. Non sorprende, quindi, che vi si siano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladeldi-22 abbandona la Svezia e si trasferisce in Austria. Nel fine settimana si gareggerà a, località storica per il settore. Difatti queste nevi, nell’ormai lontano dicembre 1987, furono teatro della prima competizione di sempre valevole per la versione “rosa” del massimo circuito. Tale prova, un’individuale all’epoca ancora disputata sulla distanza dei 10 km, venne vinta dalla norvegese Anne Elvebakk davanti alla svedese Eva Korpela e alla connazionale Siri Grundnes. Con il passare degli anni, il Langlauf undzentrumè diventato appuntamento fisso, servendo spesso anche come “cuscinetto” per recuperare appuntamenti cancellati altrove. Non sorprende, quindi, che vi si siano ...

OA_Sport : #BIATHLON Ci si proietta all'appuntamento di Hochfilzen e l'Italia femminile cerca nuove gioie in un contesto amico - florianeisath : RT @altoadige_info: ??Snowboard, ?discesa, ??sci di fondo, ??biathlon, ?? slittino. Gli sport invernali scelgono l'Alto Adige per le loro gare… - pieroBENEDETTO : RT @altoadige_info: ??Snowboard, ?discesa, ??sci di fondo, ??biathlon, ?? slittino. Gli sport invernali scelgono l'Alto Adige per le loro gare… - altoadige_info : ??Snowboard, ?discesa, ??sci di fondo, ??biathlon, ?? slittino. Gli sport invernali scelgono l'Alto Adige per le loro g… - DarioPuppo : Le due anime di Sturla Holm Lægreid viaggiano sempre con lui in Coppa del mondo! Al poligono il suo è #rockbiathlon… -