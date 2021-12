Bergamo, titolare di ditta di sanificazioni prende il Covid a Crotone: “Non so come l’ho contratto, vaccinatevi” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Lavora nell’ambito delle sanificazione e, fino ad una ventina di giorni fa, non aveva mai preso il Covid. Questo nonostante, nel pieno della pandemia, trascorreva le sue giornate a sanificare i luoghi dove il virus colpiva maggiormente, come le strutture sanitarie. Ma a metà novembre scorso il tampone di Mirko, 41enne di Bergamo, è risultato positivo. Si trovava in Calabria, a Crotone, dove ha vissuto per 4 anni e mezzo per motivi di lavoro. Asintomatico in un primo momento, è stato poi ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio con la polmonite bilaterale interstiziale da Covid-19. “Mi sono spaventato moltissimo – racconta -. Sono vaccinato, non so dove posso averlo preso anche perché sto piuttosto attento”. Mirko lavora nel settore da anni, quando ancora il coronavirus non ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021). Lavora nell’ambito delle sanificazione e, fino ad una ventina di giorni fa, non aveva mai preso il. Questo nonostante, nel pieno della pandemia, trascorreva le sue giornate a sanificare i luoghi dove il virus colpiva maggiormente,le strutture sanitarie. Ma a metà novembre scorso il tampone di Mirko, 41enne di, è risultato positivo. Si trovava in Calabria, a, dove ha vissuto per 4 anni e mezzo per motivi di lavoro. Asintomatico in un primo momento, è stato poi ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio con la polmonite bilaterale interstiziale da-19. “Mi sono spaventato moltissimo – racconta -. Sono vaccinato, non so dove posso averlo preso anche perché sto piuttosto attento”. Mirko lavora nel settore da anni, quando ancora il coronavirus non ...

