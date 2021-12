“Believe”, il nuovo singolo di Vasco Barbieri (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MILANO – È in radio e su Youtube, tratto da “The Turtle” (Maqueta Records / Artist First), , con gli arrangiamenti di Francesco Santalucia e la direzione artistica di Fernando Alba. “Believe” comincia svelando un momento di insicurezza e fragilità dell’autore che, pian piano, inizia a rendersi conto e a ricordarsi di far parte di qualcosa di molto più immenso che trasale da dentro e lo avvolge dappertutto; una verità di vita che si manifesta in una danza universale che comprende tutti e tutto e che merita di essere espressa nella sua totalità. “Non ho avuto scelta – dice Vasco Barbieri – quando questa canzone ha iniziato a far formicolare le mie dita ho capito subito che sarebbe stata l’unica via di uscita dalla mia crisi esistenziale. Come autore mi sono concentrato allora affinché potesse riguardare tutti e ho deciso d’inciderla ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MILANO – È in radio e su Youtube, tratto da “The Turtle” (Maqueta Records / Artist First), , con gli arrangiamenti di Francesco Santalucia e la direzione artistica di Fernando Alba. “” comincia svelando un momento di insicurezza e fragilità dell’autore che, pian piano, inizia a rendersi conto e a ricordarsi di far parte di qualcosa di molto più immenso che trasale da dentro e lo avvolge dappertutto; una verità di vita che si manifesta in una danza universale che comprende tutti e tutto e che merita di essere espressa nella sua totalità. “Non ho avuto scelta – dice– quando questa canzone ha iniziato a far formicolare le mie dita ho capito subito che sarebbe stata l’unica via di uscita dalla mia crisi esistenziale. Come autore mi sono concentrato allora affinché potesse riguardare tutti e ho deciso d’inciderla ...

Advertising

vasco_bot : RT @Lopinionista: 'Believe', il nuovo singolo di Vasco Barbieri - Lopinionista : 'Believe', il nuovo singolo di Vasco Barbieri - bustIingcrowds : questa pausa dopo i ptd on stage fa proprio pensare alla fine di un'era, hanno performato davanti a un pubblico il… - melagiannini : RT @FMDBlog: #Arisa: E’ uscito il nuovo album di @ARISA_OFFICIAL ”Ero romantica” (Pipshow/Believe Artist Services), il primo da indipenden… - FMDBlog : #Arisa: E’ uscito il nuovo album di @ARISA_OFFICIAL ”Ero romantica” (Pipshow/Believe Artist Services), il primo da… -