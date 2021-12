Beats Studio lancia un’edizione fantastica: Apple annuncia disponibilità limitate (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Beats Studio, gli auricolari Apple che per molti vengono considerati una validissima alternativa alle ben più costose AirPods Pro, sono ora disponibili in una edizione limitata che riprende i colori della serie Union. Beats Studio UnionIl concept store Union, che festeggia quest’anno il suo 30° anniversario, introduce una versione in edizione limitata delle cuffie Beats Studio. Auricolari bluetooth prodotti da Beats in collaborazione con Apple e che, per certi versi, vengono considerati delle valide alternative alle ben più costose AirPods della mela. Anzitutto un po’ di dietrologia: Union ha aperto il suo primo store fisico a New York – quartiere Soho – divenendo in men che non si dica un simbolo dei giovani amanti ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021), gli auricolariche per molti vengono considerati una validissima alternativa alle ben più costose AirPods Pro, sono ora disponibili in una edizione limitata che riprende i colori della serie Union.UnionIl concept store Union, che festeggia quest’anno il suo 30° anniversario, introduce una versione in edizione limitata delle cuffie. Auricolari bluetooth prodotti dain collaborazione cone che, per certi versi, vengono considerati delle valide alternative alle ben più costose AirPods della mela. Anzitutto un po’ di dietrologia: Union ha aperto il suo primo store fisico a New York – quartiere Soho – divenendo in men che non si dica un simbolo dei giovani amanti ...

