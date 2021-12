Beach volley | Mondiale under 19 Thailandia Italia avanti tutta! Doppio successo per gli azzurri

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Solo vittorie nella seconda giornata di gara al21 per le due coppie azzurre: in campo femminile Mattavelli/Gottardi vincono il loro girone e dunque salteranno il primo turno della fase ad eliminazione diretta, mentre in campo maschile Hanni/Lancianese conquistano il loro primoe gettano le basi per la qualificazione alla seconda fase, che potrebbe ancora arrivare come primi della classe. Prova convincente e di spessore della coppiana Mattavelli/Gottardi nella seconda e ultima giornata di gare dedicata ai gironi preliminari del torneo femminile. La coppia azzurra ha battuto 2-1 le temibili olandesi Poiesz/Piersma e ha così conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. Il sorteggio in tarda mattinata. La coppiana è partita con il piede giusto vincendo il ...

Hanno preso il via questa notte a Phuket (Thailandia) i Campionati del Mondo Under 19 di beach volley. Nel tabellone femminile arrivano subito due vittorie. Le azzurre Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli infatti hanno superato 2 - 0 (22 - 20, 21 - 11) le paraguaiane Adri/Fio. Andrea Lancianese, torinese, scuola PowerMilano, in forza al Brugherio e grande protagonista del campionato italiano giovanile di beach volley la scorsa estate con il doppio successo. Solo vittorie nella seconda giornata di gara al Mondiale Under 21 per le due coppie azzurre: in campo femminile Mattavelli/Gottardi vincono il loro girone e dunque salteranno il primo turno della fase ad eliminazione diretta. Laguna Phuket celebrates the return of international events and sports tourism as it hosts three major beach volleyball championships.