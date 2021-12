Basket | Jasmine Keys | “Come squadra stiamo trovando il ritmo | Schio molto coesa Slovacchia-Italia? L’abbiamo proprio rubata all’italiana!”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)sta disputando una delle sue stagioni più importanti in carriera, anzi la più importante: 7.4 punti e 6.1 rimbalzi di media in Eurolega, dati che salgono a 7.9 e 7.5 in campionato. Per la vicentina ormai punto fermo del Famila, però, non c’è solo il campo: ha anche sviluppato da anni un suo carisma oltre il parquet, pur non essendo, per sua stessa ammissione, una malata di social. Sulle ultime trasferte: “Stanno pesando abbastanza. Campobasso non è facilissima da raggiungere e ora partiamo per quella contro ilLandes. Son toste, anche perché non ti puoi nemmeno riposare, ma devi pensare alla partita dopo. Devi star lì con la testa, se stacchi un attimo è finita“. Sul valore in Europa: “Ci siamo riscattate dopo le sconfitte consecutive con squadre con cui dovevamo vincere. Per l’umore fa bene, ...

L'inizio di partita è molto equilibrato: per le ospiti ingrana subito Tina Krajisnkik, mentre per la squadra di casa risponde presente la coppia Jasmine Keys - Giorgia Sottana e il risultato arriva ...Jasmine Keys sta disputando una delle sue stagioni più importanti in carriera, anzi la più importante: 7.4 punti e 6.1 rimbalzi di media in Eurolega, dati che salgono a 7.9 e 7.5 in campionato. Per la ...