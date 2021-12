Basket in carrozzina | Europei 2021 | Italia | sconfitta pesante con l’Olanda Domani al via l’eliminazione diretta

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’escedall’ultimo confronto del girone B deglidiinche si giocano a Madrid. Gli azzurri escono sconfitti dall’ultima partita del girone B contro, nettamente vittoriosa per 53-82 nei confronti della Nazionale. Questo risultato non pregiudica i quarti di finale. Cambia, però, l’avversaria:alle 17:45 ci sarà una tra Germania e Spagna, che scenderanno sul parquet della capitale del Paese organizzatore in serata. Un confronto più complicato, in sostanza, delle previsioni. Poca storia nel corso del match: gli olandesi vanno sul 7-0 e poi 24-8, la difesa azzurra non riesce sostanzialmente a tenere e, nel complesso, anche l’attacco è farraginoso, con 16 punti nei primi venti minuti. Con queste premesse la vittoria ...

Azzurri che, però, non demordono e, anzi, nel secondo quarto danno una vera e propria scossa alla partita. Sabri Bedzeti dà il via marcando subito, poi arriva la tripla di Dimitri Tanghe e lo stesso ...