Basket, EuroCup: Trento sfiora la vittoria in Russia, ma crolla nel finale contro il Lokomotiv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Dolomiti Energia Trento sfiora il colpo in terra russa, ma il finale è amaro per la squadra italiana. A vincere, infatti, è il Lokomotiv Kuban Krasnodar per 95-93, con Trento che crolla nell’ultimo quarto, subendo la rimonta dei russi. Si tratta della quinta sconfitta in EuroCup per la Dolomiti, mentre il Lokomotiv si porta in vetta del gruppo A. Alla squadra di Lele Molin non bastano i 18 punti di Desona Bradford e di Wesley Saunders, mentre i russi sono trascinati dalla pazzesca prestazione di Jonathan Motley con 33 punti e di Errick McCollum (29 punti). Ottimo inizio dei russi (6-0) e Trento si sbocca solo dopo due minuti con Mezzanotte. Il Lokomotiv tocca anche il +9 (15-6) con la tripla di Ilniskiy, ma la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Dolomiti Energiail colpo in terra russa, ma ilè amaro per la squadra italiana. A vincere, infatti, è ilKuban Krasnodar per 95-93, conchenell’ultimo quarto, subendo la rimonta dei russi. Si tratta della quinta sconfitta inper la Dolomiti, mentre ilsi porta in vetta del gruppo A. Alla squadra di Lele Molin non bastano i 18 punti di Desona Bradford e di Wesley Saunders, mentre i russi sono trascinati dalla pazzesca prestazione di Jonathan Motley con 33 punti e di Errick McCollum (29 punti). Ottimo inizio dei russi (6-0) esi sbocca solo dopo due minuti con Mezzanotte. Iltocca anche il +9 (15-6) con la tripla di Ilniskiy, ma la ...

