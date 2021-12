Basket, Eurocup 2021/2022: Lokomotiv Kuban rimonta Trento 97-95, cronaca e tabellino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Lokomotiv Kuban batte in rimonta 97-95 la Dolomiti Energia Trentino nel match valevole per la sesta giornata dell’Eurocup 2021/2022 di Basket. Ennesima sconfitta per i bianconeri, che restano penultimi in classifica. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita poiché, trascinati dalle giocate di uno scatenato Jonhathan Motley, riescono a mettere qualche punto tra loro e gli avversari. La formazione italiana, però, non resta certamente a guardare, infatti, in breve tempo ricuce il gap grazie alle triple di Andrea Mezzanotte e Wesley Saunders ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Labatte in97-95 la Dolomiti Energia Trentino nel match valevole per la sesta giornata dell’di. Ennesima sconfitta per i bianconeri, che restano penultimi in classifica. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLAI padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita poiché, trascinati dalle giocate di uno scatenato Jonhathan Motley, riescono a mettere qualche punto tra loro e gli avversari. La formazione italiana, però, non resta certamente a guardare, infatti, in breve tempo ricuce il gap grazie alle triple di Andrea Mezzanotte e Wesley Saunders ...

