Basket | EuroCup 2021-2022 | la Virtus Bologna espugna Lubiana battendo un Cedevita mai domo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Labatte in trasferta gli sloveni delOlimpianella sesta giornata didi. Le V-nere vincono per 101-104 al termine di un’autentica battaglia risolta solo negli ultimi minuti, con i padroni di casa che non si sono mai arresi fino alla sirena finale. Per i bolognesi seconda vittoria consecutiva e record di 4-2, mentre persi tratta della quarta sconfitta consecutiva in. Top scorer per la squadra di coach Scariolo Marco Belinelli con 21 punti, insieme a Milos Teodosic (19 punti e 9 assist) e ‘Mam’ Jaiteh (17 punti). Alnon bastano i 24 punti di Yogi Ferrell e i 18 equamente divisi tra Edo Muric e Alen Omic.che parte ...

La Virtus Bologna supera 104 - 101 la Cedevita Olimpija Ljubljana nel match valevole per la sesta giornata dell'EuroCup 2021/2022 di basket. In virtù di questo risultato le V nere conquistano il loro quarto successo nella competizione. Curiosità: quello di oggi sarà il terzo incontro tra le due squadre. BASKET, EUROCUP - Successo pesante per la Segafredo Virtus Bologna che passa 104-101 a Lubiana contro il Cedevita Olimpia nel Round 6 del girone B e porta il proprio record a 4-2.