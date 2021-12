Basket, Champions League: sonora sconfitta di Sassari contro il Prometey in Ucraina (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Netta sconfitta per la Dinamo Sassari nella sfida della Basketball Champions League contro il Prometey. I sardi escono battuti per 89-56 dalla trasferta Ucraina, rimanendo così in ultima posizione nel girone A con un record di 1-4. La squadra di coach Bucchi chiuderà la fase a gironi della competizione FIBA (non essendosi qualificata per la fase successiva) martedì 21 dicembre ospitando gli spagnoli del Tenerife. Miglior realizzatore per la compagine Ucraina l’ex Brindisi D’Angelo Harrison con 17 punti, insieme a Christian Dowe con una doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi) e DJ Kennedy con 16 punti. L’ex di turno Miro Bilan chiude con 7 punti a referto. Tra le fila della Dinamo, invece, 12 punti per Jason Burnell e 10 punti per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nettaper la Dinamonella sfida dellaballil. I sardi escono battuti per 89-56 dalla trasferta, rimanendo così in ultima posizione nel girone A con un record di 1-4. La squadra di coach Bucchi chiuderà la fase a gironi della competizione FIBA (non essendosi qualificata per la fase successiva) martedì 21 dicembre ospitando gli spagnoli del Tenerife. Miglior realizzatore per la compaginel’ex Brindisi D’Angelo Harrison con 17 punti, insieme a Christian Dowe con una doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi) e DJ Kennedy con 16 punti. L’ex di turno Miro Bilan chiude con 7 punti a referto. Tra le fila della Dinamo, invece, 12 punti per Jason Burnell e 10 punti per ...

