Barletta | la rivoluzione gentile nel nome di Claudio Lasala Manifestazione il 18 dicembre

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Sabato 18si terrà unacittadina a cui interverranno oltre 50 associazioni e centinaia di studenti e cittadinini. Si intitola “Cerco” e si svolgerà dalle 19 alle 24 nel centro storico della città. A promuovere l’iniziativa è il neonato movimento “Cerco”, costituito da un gruppo di cittadini in seguito alla morte di, ucciso con una coltellata all’addome la sera del 30 ottobre. “Non è possibile dimenticare un fatto così grave, così assurdo”, spiegano i promotori dell’iniziativa, “e soprattutto non possiamo accettarlo”. “Con questa”, aggiungono, “intendiamo far emergere il bene, il buono e il bello della nostra città. ...