Bari | le feste entrano nel vivo con il villaggio di Babbo Natale e la ruota panoramica

Advertising

Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Boom di contagi: annullate le feste per l’Immacolata - corrmezzogiorno : #Bari Boom di contagi: annullate le feste per l’Immacolata - corrmezzogiorno : #Bari L’albero illumina le feste di Natale Decaro: uniti contro le difficoltà | Le imma... - corrmezzogiorno : #Bari Video | A Bari le luci dell’albero illuminano le feste di Natale - giellevu : RT @TgrRaiPuglia: A #Bari durante tutto il mese numerose iniziative per il #Natale2021, riaprono anche i #mercatini dopo lo stop dell'anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari feste

Dopo i festeggiamenti per San Nicola e dopo l'accensione dell'albero in piazza del Ferrarese il 7 dicembre, sono entrate definitivamente nel vivo le manifestazioni in vista del Natale a. Inaugurati la sera dell'Immacolata in piazza Umberto, di fronte all'Università, una coloratissima ruota panoramica e il villaggio di Babbo Natale. Al taglio del nastro c'era anche il sindaco ...Con l'accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese , asi è aperto ufficialmente il periodo delle festività natalizie. L'amministrazione comunale ha ... per lein città. ...Dopo i festeggiamenti per San Nicola e dopo l'accensione dell'albero in piazza del Ferrarese il 7 dicembre, sono entrate definitivamente nel vivo le manifestazioni in vista del Natale a Bari.Un clima ancora difficile, per alcune città gravato dalle ordinanze che impongono l'utilizzo di mascherina nei luoghi aperti, ma pur sempre di Natale si tratta e le città ...